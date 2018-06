Мир Робби Уильямс спел на открытии ЧМ-2018 и показал средний палец

2018-06-14 21:30 574

Британский певец Робби Уильямс спел на открытии чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщает издание MK.ru.

В начале певец исполнил попурри на два своих хита Freedom и Let me entertain you, а также произведения Angel, Rock DJ и Feel. Во время трансляции он показал на камеру средний палец. Жест, предположительно, предназначался британскому правительству, которое было против выступления Уильямса в России. Хотя об истинном его значении знает лишь сам Уильямс.

Отметим, что балладу Angels певец исполнил в дуэте с российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной. По его словам, он исполнил свою детскую мечту.