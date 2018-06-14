Политика "Крым российский, там все говорят на русском": Трамп шокировал заявлением лидерам G7

2018-06-14 22:00 596

Аннексированный Крым является российским, так все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп лидерам "Большой семерки" во время ужина в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, пишет BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Издание напоминает, что Россия была исключена из G8 после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина - одно из самых коррумпированных государств мира", отмечает источник.

Издание пишет: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, они сигнализируют о радикальном отходе от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.