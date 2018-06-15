Украина фото ЧП в аэропорту "Жуляны": что на самом деле произошло с рейсом 4406 Анталия-Киев

2018-06-15 08:37 1285

В результате сложных погодных условий в международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) вечером 14 июня произошел инцидент с самолетом авиакомпании Bravo, который во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. 

Как сообщила в Facebook пресс-служба аэропорта, воздушное судно совершало полет из Анталии в Киев.

"14 июня в 20: 40 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в терминале в зале прилета", - говорится в сообщении.

 .

Пассажиры и экипаж в результате происшествия не пострадали. После посадки людей эвакуировали в зал прилета терминала.

Напомним, вчера вечером Киев накрыл сильный дождь, который длился больше часа. Также наблюдались шквальные порывы ветра и грозы.

Эксперты говорят, что подобные ЧП сегодня не редкость. Происходят они из-за ошибок пилотов или плохих погодных условий. Хорошо в данном случае то, что заканчиваются они в большинстве случаев благополучно, без пострадавших.

В расположенном в Жулянах Госмузее авиации сообщили, что распространенная в соцсетях информация о пожаре на борту лайнера и катастрофе не соответствует действительности. Как можно увидеть на фото, корпус самолета цел, следов горения нет.

Также нештатная ситуация сложилась в аэропорту "Борисполь" с рейсом "Киев-Тель-Авив". Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ на странице в Facebook.

"Самолет Boeing 767-300ER, выполнявший рейс PS777 "Киев-Тель-Авив", вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 20:03 14 июня. Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов.

Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке", - рассказали в авиакомпании. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

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