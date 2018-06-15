Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине пройдут грозовые дожди, но будет жарко до +33°C

2018-06-15 11:40 433

Сегодня синоптики прогнозируют дожди с грозами на большей части Украины. При этом жара не отступит.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура днем местами будет достигать +33°C.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в оккупированном Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем в этих регионах составит от + 28°C до +33°C, ночью от +15°C до +19°C.

В остальных областях Украины прогнозируется дожди с грозами, температура днем составит от +22м до +33°C, ночью столбик термометра упадет до +14°C.

В Киеве также ожидается дождь с грозой, температура днем от +24°C до +26°C, ночью от +16°C до +18°C.