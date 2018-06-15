Экономика ЕС объявил Трампу торговую войну: введены штрафные пошлины на товары из США

2018-06-15 16:28 519

Страны ЕС единогласно поддержали введение ответных штрафных пошлин на товары из США общим объемом в 2,8 млрд евро.

По данным Reuters, представители стран Евросоюза уже одобрили предложенный Еврокомиссией список, в который среди прочего попали изделия из стали, виски бурбон, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi's и многое другое. Всего в списке указаны несколько сотен позиций.

Вступление в силу решения о введении ответных пошлин требует одобрения Еврокомиссии. Это будет сделано в ближайшие дни, и, как ожидается, решение вступит в силу уже 20 июня.

Еврокомиссия ранее заявляла, что намерена ответить пропорциональными мерами на объявленное США введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. Кроме того, ЕК подал иск во Всемирную торговую организацию в отношении США.

Напомним, с 1 июня США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Канады, Мексики и стран ЕС. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не могут позволить себе проигрыш в торговой войне.

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