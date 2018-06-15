Мир Корейская оттепель: Сеул и Пхеньян начинают демилитаризацию приграничных районов

2018-06-15 12:16 394

В отношениях между Северной и Южной Кореей вновь наметилось потепление. Делегации двух стран заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации. Это произошло впервые за 11 лет.

Как следует из совместного пресс-релиза двух стран, в ходе переговоров официальный Сеул и Пхеньян обсудили демилитаризацию приграничной деревни Пханмунджом на "испытательный срок", а также прекращение "враждебных действий" вдоль корейско-корейской границы.

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Однако по некоторым вопросам сторонам не удалось достичь согласия.

Так, делегации не смогли договориться об установлении каналов связи между представителями военного руководства КНДР и Южной Кореи. Кроме того, переговоры на уровне министерств обороны обеих стран также не были согласованы.

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Однако стороны договорились в дальнейшем работать над поиском решения по этим вопросам, говорится в совместном пресс-релизе.

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