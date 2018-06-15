Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, еще шестеро получили ранения

2018-06-15 12:41 396

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза открывали огонь на Донбассе. Двое украинских военных погибли, шестеро получили ранения.

Как сообщили в пресс-центра операции Объединенных сил (ранее АТО) в Facebook, украинские подразделения ликвидировали 12 боевиков и еще 10 ранили.

Сепаратисты использовали минометы возле Троицкого, Новотошковского и Орехово (Луганская область), а также Пивденного, Опытного, Новотроицкого, Богдановки, Авдеевки, Лебединского и Водяного (Донецкая область), говорится в сводке.