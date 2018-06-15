Политика Главу консульского отдела посольства РФ в Киеве поймали на пьянстве за рулем

2018-06-15 11:15 506

В Киеве сотрудники полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя. Об этом журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова написала в facebook.

Российский консул Иван Заворин был замечен за употреблением алкоголя в грузинском ресторане Чачапури.

По словам Луньковой, после этого он пытался сесть за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

Реагируя на ситуацию, журналистка, которая также ужинала в том ресторане, вызвала полицию. Прибывшие на место патрульные предложили россиянину пройти тест на алкоголь, но он отказался. Полиция не позволила ему сесть за руль.