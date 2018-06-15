Украина Заминировавшего на Святошино "Волгу", в которой взорвались дети, задержали в Ровенской области

2018-06-15 10:14 689

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании сбежавшего владельца автомобиля, который вчера, 14 июня, взорвался в Киеве, в результате чего пострадали дети.

"По факту взрыва – сбежал. Сейчас задержан полицией в Ровенской области", - сообщил министр на своей странице в Facebook

Также министр предположил, что владелец автомобиля установил взрывчатку умышленно для предотвращения краж из машины.

"Владелец "Волги", вероятнее всего, отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил Аваков.

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Напомним, 14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева произошла трагедия. Четыре маленьких ребенка получили ранения в результате взрыва и были госпитализированы. Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов.

Предварительно выяснено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался. Замначальника коммуникаций полиции Киева Яна Неруш сообщила, что в результате инцидента пострадали мальчик и три девочки.

По состоянию на данное время трое девочек, которые пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы, были прооперированы. Их состояние оценивается, как средней тяжести. У них зафиксированы множественные проникающие взрывные ранения: грудной, брюшной, верхних и нижних конечностей.

Сложнее всего ситуация с мальчиком, который получил наиболее тяжелые осколочные ранения лица и брюшной полости.

"Он наиболее тяжелый. Пока про перспективы нам сложно сказать. Пока о зрении речь не идет, в перспективе планируется удаление инородных тел, а потом будет идти борьба за зрение. Ему сделали свою первичную хирургическую обработку, необходимое лечение ребенку расписано. О реабилитации пока вопрос не стоит, потому что ситуация может меняется каждый день", - сообщил доктор, и.о. заместителя главврача по хирургической работе "Охматдета" Алексей Бебешко.

По его словам нейрохирурги дважды делали ребенку компьютерную томографию. Инородные тела со стороны внутричерепных проникающих повреждений не удаляли, поскольку это крайне опасно для его жизни.

К оказанию медпомощи детям привлечена большая бригада врачей, в состав которой входят анестезиологи, хирурги, нейрохирурги, микрохирурги, лор-врачи, офтальмологи, реаниматологи, торакальные хирурги.

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