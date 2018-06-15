Спорт Сборная Саудовской Аравии понесет наказание за крупное поражение на ЧМ-2018

2018-06-15 15:45 652

Национальная сборная Саудовской Аравии потерпела крупное поражение в первом туре Чемпионата мира по футболу. После провала в матче с Россией, который закончился со счетом 0:5, игроков ожидают санкции.

По словам главы Федерации футбола Саудовской Аравии Аделя Иззата, руководство страны очень расстроено поражением.

"Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не соответствует уровню нашей подготовки", — сказал Иззат.

Он отметил, что по итогам игры взыскания получат трое игроков: вратарь Абдаллах аль-Майюф, защитник Умар Хавсави и нападающий Мохаммад ас-Сахлави.

В свою очередь глава комитета по спорту Саудовской Аравии назвал игру "полным провалом".

"К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение… Эти игроки очернили мое лицо перед наследным принцем", — сказал чиновник.

Напомним, капитан Саудовской Аравии Умар Хавсави накануне поединка с Россией заявил, что цель его команды – выход в финал Чемпионата мира.