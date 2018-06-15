Политика Стена Эрдогана: Турция отгородилась от Сирии почти километровым муром

2018-06-15 18:27 364

Власти Турции завершила строительство участка заграждения на границе с Сирией, длина которого составляет 764 километра. Надо сказать, выглядит этот мур гораздо более убедительно, чем знаменитая "Стена Яценюка", на которую истрачены бюджетные миллиарды.

Этот проект начат еще три года назад. Цель его - усиление национальной безопасности и борьба с незаконной иммиграцией.

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В целом же запланировано построить 826 км заграждения на турецко-сирийской границе, общая протяженность которого между странами составляет 911 км.

Также правительство Турции планирует построить 144-километровую стену и на границе с Ираном.

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