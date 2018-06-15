Курьезы видео Картину культового британского художника выкрали за час до открытия выставки

2018-06-15 19:32 591

В канадском городе Торонто с выставки была украдена картина Бэнкси "Охотники за тележками". Инцидент был снят на видео камерами видеонаблюдения.

На видеозаписи видно, как в помещении появляется мужчина, облаченный в черную куртку и камуфляжную кепку с платком на лице. Он беспрепятственно снимает картину со стены и уходит с ней.

Как сообщает The Star, кража полотна произошла за несколько часов до официального открытия выставки.

Стоимость картины эксперты оценили минимум в 45 тысяч долларов.

Напомним, Бэнкси - псевдоним британского андерграундного художника стрит-арта. Личность художника остается неизвестной, однако его работы оцениваются в миллионы долларов.

Интересно, что нарисованные на домах граффити Бэнкси значительно увеличивают стоимость недвижимости.