Омбудсмена Денисову без пояснения причин не пустили в колонию к Олегу Сенцову

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову не пустили в российскую колонию, где удерживают украинского заключенного режиссера Олега Сенцова.
В своем видеосообщении в Facebook Денисова рассказала, что встретилась с начальником колонии и начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа, однако результата это не принесло. Ей даже не сообщили о состоянии здоровья политзаключенного.
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Последний заявил украинскому омбудсмену, что она ни при каких обстоятельствах не может встретиться с заключенным Олегом Сенцовым.
Также Денисова отметила, что причину отказа чиновник отказался сообщить, также, как и состояние здоровья политзаключенного Сенцова.
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При этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что пребывание Денисовой в Ямало-Ненецком автономном округе нарушает достигнутые ранее договоренности.
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