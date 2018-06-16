Мир Трамп на саммите G7 назвал Юнкера «убийцей», а Париж — «убежищем террористов»

2018-06-16 14:00 983

 

Американский президент на саммите G7 назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей", а Париж – убежищем террористов.

Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" (G7) выступил с резкими заявлениями в адрес ряда партнеров. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление высокопоставленного сотрудника ЕС.

Так, во время обсуждения тем, касающихся Ирана и терроризма, Трамп заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о террористах в Париже.
 
"Вы должны знать об этом, Эммануэль, потому что все террористы находятся в Париже", – сказал американский лидер.
 
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер был назван Трампом "жестоким убийцей" за европейские пошлины в отношении ряда товаров американских компаний и отказ Берлина и Парижа от двусторонних торговых соглашений.
 
Также под раздачу попал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Обсуждая миграционный кризис в Европе, Трамп заявил, что для Японии эта проблема неактуальна, однако он может послать 25 миллионов мексиканцев, "и ты очень скоро лишишься своего поста".
 
Напомним, саммит "Большой семерки", который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, завершился расколом. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике.

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