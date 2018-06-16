Мир Самые распространенные летние болезни: как избежать и как лечить

2018-06-16 10:30 983

 

Несмотря на солнечную погоду летом несложно заболеть. При этом определенные болезни активнее проявляют себя именно в теплое время года. Чтобы их предупредить или вовремя отреагировать на начало недуга, следует знать о самых распространенных проблемах со здоровьем.

Головная боль. Она возникает, когда организм теряет много влаги. Например, при длительном пребывании на солнце. Особенно это опасно для тех, кто имеет склонность к мигрени. Чтобы не терять хорошее самочувствие, следует выпивать 8 и более стаканов воды в день, пишет «Goodhouse«.

Потница. Это мелкая сыпь на теле, которая появляется из-за слишком жаркой и влажной среды или вследствие закупорки потовых желез. Для профилактики необходимо своевременно принимать душ. Если же неприятные симптомы уже появились — обработать пораженную кожу тальком.

Конъюнктивит. Летом особенно распространен. Потому что его провоцируют не только бактерии или аллергии, но также пыль, песок и жара, которая способствует размножению болезнетворных микроорганизмов. Чтобы избежать воспаления глаз, стоит не тереть веки грязными руками, использовать меньше косметики и носить очки вместо линз. При появлении признаков конъюнктивита надо обратиться к офтальмологу.

Заболевания горла. Летом их фиксируют два раза больше, чем в другие сезоны. Причиной являются частые переохлаждения горла вследствие активного потребления мороженого и холодных напитков. Также — поражение инфекционной ангиной во время купания в водоемах. Лечить самостоятельно такие недуги не рекомендуют, поскольку при непрофессиональном подходе вероятны осложнения болезни.

Отит, или инфекция среднего уха. Часто возникает во время открытия купального сезона — когда организм долго находится в прохладной воде. Профилактикой отита станет использование ватной палочки после водных процедур. Также слуховой канал можно просушить двумя каплями раствора из смешанных в равных пропорциях спирта и уксуса.

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