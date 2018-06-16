Политика Трамп рассказал, кто виноват в аннексии Крыма

2018-06-16 12:30 1041

В пятницу, 15 июня 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама — «упустил Крым».

«Президент Обама упустил Крым», — заявил Трамп журналистам, его слова транслировал канал CNN, пишет Интерфакс.

«Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну», — отметил он.

Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

«Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым — российский, потому что все жители там говорят по-русски», — отмечается в сообщении.

Дональд Трамп также заявил, что может в скором времени встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы можем», — так Дональд Трамп ответил на вопрос тележурналиста о возможной встрече с Владимиром Путиным.

8 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов их встречи. По его словам, этот вопрос упоминался и на переговорах российского лидера с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос «Интерфакса» относительно возможности проведения встречи лидеров России и США в Вене.