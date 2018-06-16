Украина Перерасчет пенсий: Кто и сколько надбавок получит

2018-06-16 14:30 1457

Перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов: кто и сколько надбавки получит

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин. «С первого июля изменится такой показатель как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что влечет за собой перерасчет пенсий», — напомнил он.

Чиновник отметил, что это промежуточный пересчет, поскольку с 1 октября 2017 года минимальная пенсия установлена на уровне 1452 грн, что выше прожиточного минимума в 1373 грн, даже после его увеличения на 62 грн. «Прожиточный минимум увеличивается на 62 грн и перерасчету будут подлежать пенсии около 700 тысяч человек. Это те люди, которые не имели достаточного страхового стажа для назначения пенсии в минимальном размере на уровне 1452 грн по состоянию на октябрь прошлого года. То есть это незначительное количество людей, которым будет в связи с ростом прожиточного минимума увеличен размер пенсии. Эти люди получают 1373 грн, а будут получать 1435 грн», — сказал он.