Украина Перерасчет пенсий: Кто и сколько надбавок получит

2018-06-16 14:30 1457

 

Перерасчет пенсий в связи с ростом соцстандартов: кто и сколько надбавки получит

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин. «С первого июля изменится такой показатель как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что влечет за собой перерасчет пенсий», — напомнил он.

Чиновник отметил, что это промежуточный пересчет, поскольку с 1 октября 2017 года минимальная пенсия установлена на уровне 1452 грн, что выше прожиточного минимума в 1373 грн, даже после его увеличения на 62 грн. «Прожиточный минимум увеличивается на 62 грн и перерасчету будут подлежать пенсии около 700 тысяч человек. Это те люди, которые не имели достаточного страхового стажа для назначения пенсии в минимальном размере на уровне 1452 грн по состоянию на октябрь прошлого года. То есть это незначительное количество людей, которым будет в связи с ростом прожиточного минимума увеличен размер пенсии. Эти люди получают 1373 грн, а будут получать 1435 грн», — сказал он.

Еще по теме

Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить

2018-06-12 21:00 18751

С 10 июня начнут списывать субсидии и обяжут возвращать полученные ранее деньги

2018-06-04 07:29 53182

Сущенко может получить в России 14 лет тюрьмы - Фейгин

2018-05-28 21:00 2110

Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 20:00 6990

Еще новости в разделе "Украина"

Перерасчет пенсий: Кто и сколько надбавок получит

2018-06-16 14:30 1457

Авто на "бляхах": Раде предложили решение проблемы

2018-06-16 13:30 956

Стало известно о погоде в Украине на выходных

2018-06-16 13:00 1133

Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку

2018-06-16 12:00 810
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Перерасчет пенсий: Кто и сколько надбавок получит 2018-06-16 14:30 1457
Авто на "бляхах": Раде предложили решение проблемы 2018-06-16 13:30 956
Стало известно о погоде в Украине на выходных 2018-06-16 13:00 1133
Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку 2018-06-16 12:00 810

Лента

15:00 На Японию обрушился мощный тайфун Гаеми
14:30 Перерасчет пенсий: Кто и сколько надбавок получит
14:00 Трамп на саммите G7 назвал Юнкера «убийцей», а Париж — «убежищем террористов»
13:30 Авто на "бляхах": Раде предложили решение проблемы
13:00 Стало известно о погоде в Украине на выходных
12:30 Трамп рассказал, кто виноват в аннексии Крыма
12:00 Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку
11:01 Минфин видит возможность повысить минимальную зарплату
10:30 Самые распространенные летние болезни: как избежать и как лечить
10:00 ЧМ-2018. Расписание матчей и главные события третьего дня Мундиаля