Украина Кличко рассказал о "космических" штрафах за неправильную парковку

2018-06-16 12:00 810

 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что закон, который позволяет штрафовать водителей за парковку в неположенном месте, вступит в силу через три месяца. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

Кличко указал, что для водителей, которые паркуются в запрещенных местах, предусмотрены штрафы в размере более 1 тысячи гривен.

"Через три месяца вступает в силу закон и мы будем иметь возможность штрафовать водителей, которые будут парковаться под запрещающим знаком, на тротуарах и там, где это запрещено. Штрафы будут более 1000 гривен", - пояснил он.

Также мэр Киева добавил, что будет проводится видеофиксация нарушений скоростного режима, проезда на красный сигнал светофора. За подобные правонарушения придется заплатить большой штраф.

"В столице построят перехватывающие парковки. Также закупят новый комфортный коммунальный транспорт. У водителей будет возможность оставить машину и передвигаться по Киеву на общественном транспорте", - отметил Кличко.

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