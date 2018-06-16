Спорт ЧМ-2018. Расписание матчей и главные события третьего дня Мундиаля

2018-06-16 10:00 1172

Сегодня, 16 июня, наступает третий день Мундиаля. Вчерашний день закончился грандиозной игрой в Сочи - Португалия и Испания сыграли зрелищный матч и обе ушли с поля непобежденными с боевой ничьей и счетом 3-3.

Кроме того, Иран одержал победу над Марокко, а Уругвай - над Египтом. Полную хронику второго дня ЧМ-2018 можно прочитать на "Стране".

Сегодня же состоится сразу четыре игры. Расписание на 16 июня выглядит так: в 13:00 Франция в Казани сыграет с Австралией. В 16:00 на стадионе "Спартак" в Москве сойдутся Аргентина с Исландией.

Вечером, в 19:00 Саранск примет матч между Данией и Перу. А в Калининграде в 21:00 Хорватия поборется с Нигерией.