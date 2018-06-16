Мир На Японию обрушился мощный тайфун Гаеми

2018-06-16 15:00 827

В ряде районов на юге страны объявлено предупреждение о рекордных осадках. Тайфун движется со скоростью 30 километров в час.

На южные японские острова Окинава обрушился тайфун Гаеми, в ряде районов объявлено предупреждение о рекордных осадках, пишет в субботу, 16 июня, РИА Новости.

По данным главного метеорологического агентства Японии, давление в центре циклона составляет 992 гектопаскаля. Скорость ветра в центре тайфуна - 20 метров в секунду, а при порывах доходит до 30 метров в секунду.

Тайфун проходит в 60 километрах к западу от столицы префектуры Окинава города Наха и движется в восточно-северо-восточном направлении со скоростью 30 километров в час.

Как сообщают метеорологи, скорость выпадения осадков в регионе составляет около 110 миллиметров в час. Ожидается, что за 48 часов в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 500 миллиметров осадков. В частности, в населенном пункте Ихэя на западе префектуры Окинава уже зафиксирован 50-летний рекорд по количеству осадков.

Специалисты предупреждают о повышении высоты волн и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

Гаеми стал шестым тайфуном в текущем сезоне.

Неделю назад на восточное побережье Японии обрушился тайфун Маликси.