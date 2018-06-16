Украина Минфин видит возможность повысить минимальную зарплату

2018-06-16 11:01 1094

 

И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что есть возможность повысить минимальную зарплату в этом году

Министерство финансов видит потенциал для повышения минимальной зарплаты в этом году. Об этом и.о. министра Оксана Маркарова рассказала телеканалу Интер.

"Повышение минимальной зарплаты зависит от экономической ситуации. Пока могу сказать, что нынешняя ситуация дает нам сдержанный оптимизм в этом вопросе", - отметила она.

Маркарова уверена, что секвестр госбюджета в этом году не понадобится.

"Если посмотреть выполнение бюджета за пять месяцев, то у нас доходы составили 337,7 млрд грн. То есть выполнение составляет 99% от плана, а если учитывать специальный фонд, то и все 100%. За четыре месяца план выполнен на 95%, но могу сказать, что сейчас мы догнали. Секвестр – это, конечно, хорошее слово, но за время работы в Минфине нам не приходилось к нему прибегать, и я уверена, этот вопрос не будет стоять в повестке дня", - подчеркнула и.о. министра.

Президент Петр Порошенко в конце 2017 года предложил повысить минимальную зарплату до 4100 грн. Однако министр финансов Александр Данилюк перед увольнением выступил против этого.

Вице-премьер Павел Розенко убежден, что в этом году в Украине будет реализована инициатива по повышению минимальной зарплаты с 3723 грн до 4200 грн.

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