Политика Порошенко рассказал, когда заработает антикоррупционный суд

2018-06-17 11:00 584

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда сможет заработать антикоррупционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Глава государства отметил, что суд может заработать до конца 2018 года.

"Я буду делать все возможное для того, чтобы антикоррупционный суд создать до начала президентской кампании. Речь идет не только о создании условий для конкурса, но и завершить конкурс, сформировать суд и запустить", - говорится в сообщении.

Президент сообщил, что он не знает будет ли поддержана его инициатива украинскими политиками.

"У меня есть ответ – не знаю. Не уверен. Но это точно будет поддержано. Эта моя инициатива будет поддержана украинским народом. Точно эта инициатива будет поддержана украинским обществом. И точно эта инициатива будет поддержана нашими партнерами. И поэтому я буду очень решительно наводить порядок и обеспечивать скорейшее создание суда. Так же, как мы сделали со многими другими реформами", - добавил Порошенко.