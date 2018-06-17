Украина Налоговая требует от самозанятых украинцев доплатить налоги

2018-06-17 12:00 650

 

Фискалы потребовали от украинцев налоги. Анализ результатов плановых проверок самозанятых лиц по отраслевому принципу свидетельствует, что наибольшие риски выявлены у физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли на территории Украины.

Так, в 2017 году было проведено 7,1 тыс. проверок самозанятых лиц, пишет Знай.
Пресс-служба ГФС сообщает, что по результатам принятых контрольно-проверочных мероприятий доначислено вместе с штрафными (финансовыми) санкциями почти 730 млн грн.

Значительную долю в общей сумме недоимок, которые были обнаружены во время проверок самозанятых лиц, составляют:

налог на доходы физических лиц — 55%;
налог на добавленную стоимость — 14%;
единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование -7%;

За январь — апрель 2018 года, средняя сумма согласованных доначислений на первую плановую проверку самозанятых лиц составляет 236 тыс. грн.

К уплате определено денежных обязательств на сумму 556 млн грн, из них согласовано почти 188 млн грн, или 34%.

«Статистика результатов контрольно-проверочных мероприятий свидетельствует о существенном сокращении мер контроля за счет совершенствования рискоориентированного подхода к планированию проверок, а также указывает на уменьшение количества обращений налогоплательщиков — физических лиц об инициировании документальных проверок их деятельности. В частности, по 2017 проведено 631 такую проверку, что в четыре раза меньше количества таких проверок 2016 года. В течение января-апреля 2018 организовано лишь 12 документальных проверок физических лиц по собственным заявлениям», — отметил Директор департамента налогов и сборов с физических лиц ДФС Павел Дроняк.

Напомним, в скором времени в Украине может появиться новое приложение, которое значительно упростит процесс уплаты налогов: это можно будет сделать при помощи мобильного телефона.
Об этом на встрече с представителями бизнеса заявил глава Министерства финансов Александр Данилюк.

«Мы сейчас работаем с некоторыми провайдерами над мобильным приложением, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета (плательщика налогов)«, — рассказал глава ведомства.

Прямо в смартфоне можно будет провести необходимые платежи. Данилюк напомнил, что в Украине уже внедрили такие платежные системы как Google Pay и Apple Pay.

«Так почему мы не можем платить налоги таким же способом?», — сказал Данилюк.

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