Украина В Украине создали новую систему контроля соцвыплат

2018-06-17 12:30 599

 

Министерство финансов Украины презентовало собственную информационно-аналитическую платформу электронной верификации государственных выплат.

Это произошло на встрече со специалистами Всемирного Банка, сообщил на своей странице в Facebook замглавы Минфина Евгений Капинус, пишет Обозреватель.

«Данный продукт создан с целью обеспечения эффективности использования финансовых ресурсов, является основным приоритетом бюджетной политики. Наиболее важным принципом здесь является социальная справедливость: социальные выплаты должны быть направлены наименее защищенным гражданам», — подчеркнул он.
По его словам, Минфин создал действенный инструмент, который обеспечит повышение адресности государственных выплат, оптимизацию бюджетных расходов и будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения в Украине.
Цель верификации — это экономия государственных расходов и направления их прежде всего на поддержку тех граждан, которые в этом больше всего нуждаются.
«Мы разработали систему и ввели сервис, который, в частности, позволяет проводить проверку информации о правах человека на получение выплаты на этапе обращения, что должно повысить качество услуг и сократить затраты времени на их получение», — объяснил чиновник.

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