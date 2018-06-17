Украина С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты

2018-06-17 13:00 703

 

С 1 июля украинским пенсионерам, которые сейчас получают минимальную пенсию, повысят выплаты.

Об этом говорится в законе о госбюджете на 2018 год, в котором предусмотрено дежурное рост соцстандартов, пишет ТСН.

Сейчас минимальную пенсию получают только 300 тыс. пенсионеров с 11,7 млн (2,6% от всех). У остальных — сумма выплат вырастет всего на несколько гривен.
Повышение выплат также состоится и для украинцев, которые получают социальную пенсию в размере 412 грн. и не имеют минимально необходимого стажа работы. Они будут получать на 18 грн больше.

Пенсии увеличат и пенсионерам, выплаты которых превышают десять минимальных пенсий. Сейчас они получают не больше 13 730 грн, с 1 июля максимальный размер пенсии составит 14 340 грн.

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