Политика Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе

2018-06-17 14:00 716

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в субботу, 16 июня, с украинским коллегой Петром Порошенко призвал к «быстрому принятию» мер по миру на Донбассе.

По мнению Парижа, все стороны конфликта должны «немедленно» воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел «нормандской четверки», пишет dw.

Речь идет в частности о соблюдении режима прекращения огня, защита гражданской инфраструктуры, а также соблюдение минских соглашений. Президенты обсудили необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

«Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха», — отмечается в сообщении Банковой.