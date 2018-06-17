Политика Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе

2018-06-17 14:00 716

 

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в субботу, 16 июня, с украинским коллегой Петром Порошенко призвал к «быстрому принятию» мер по миру на Донбассе.

По мнению Парижа, все стороны конфликта должны «немедленно» воплотить то, о чем договорились ранее министры иностранных дел «нормандской четверки», пишет dw.

Речь идет в частности о соблюдении режима прекращения огня, защита гражданской инфраструктуры, а также соблюдение минских соглашений. Президенты обсудили необходимость внедрения миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

«Президент Украины призвал усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха», — отмечается в сообщении Банковой.

Еще по теме

КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, еще шестеро получили ранения

2018-06-15 12:41 1270

Пьяный сепаратист напал с молотком на миссию ОБСЕ в Донецке

2018-06-14 15:14 1456

КАРТА Сепаратисты Донбасса обстреляли позиции ВСУ из артиллерии, есть пострадавшие

2018-06-14 11:42 1050

Курт Волкер озвучил окончательную позицию США по вводу миротворцев ООН на Донбасс

2018-06-14 08:11 1253

Еще новости в разделе "Политика"

Супрун рассказала, что стоит пить в жаркую погоду, чтобы чувствовать себя лучше

2018-06-17 15:00 493

Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе

2018-06-17 14:00 716

В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных

2018-06-17 13:30 644

Порошенко рассказал, когда заработает антикоррупционный суд

2018-06-17 11:00 581
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Супрун рассказала, что стоит пить в жаркую погоду, чтобы чувствовать себя лучше 2018-06-17 15:00 493
Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе 2018-06-17 14:00 716
В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных 2018-06-17 13:30 644
Порошенко рассказал, когда заработает антикоррупционный суд 2018-06-17 11:00 581

Лента

15:00 Супрун рассказала, что стоит пить в жаркую погоду, чтобы чувствовать себя лучше
14:30 Украина превращается в "парилку": синоптики обещают влажную жару на ближайшие дни
14:00 Макрон требует от Порошенко быстрых мер по установлению мира на Донбассе
13:30 В Киеве националисты подрались с полицией, 56 задержанных
13:00 С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
12:30 В Украине создали новую систему контроля соцвыплат
12:00 Налоговая требует от самозанятых украинцев доплатить налоги
11:30 Представители С14 заблокировали вход в Шевченковское РУВД
11:00 Порошенко рассказал, когда заработает антикоррупционный суд
10:30 ВСУ отбили атаку по Мариуполем, ранены два бойца