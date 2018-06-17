Украина Украина превращается в "парилку": синоптики обещают влажную жару на ближайшие дни

2018-06-17 14:30 490

В ближайшие несколько дней по прогнозам синоптиков, в Украине будет очень жарко и влажно, дожди с грозами не принесут облегчения

По прогнозам украинского Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней, не смотря на грозовые дожди, которые будут "кочевать" по всей территории страны, температура воздуха будет постепенно повышаться. И уже к средине недели в среднем воздух прогреется до +28-30 градусов, местами до +33.

Так, в воскресенье, 17 июня, в Украину вернутся грозы, захватив страну от запада до главного водораздела – реки Днепр. В западных, центральных, северных и части южных областей ожидаются проливные дожди, а вот на востоке – сухо и солнечно. Температура воздуха лишь в западных регионах опустится на 2-3 градуса – до +24-27. На остальной территории будет жарко, местами до +30.

18 июня, в понедельник, грозы останутся на западной части Украины. Во всех остальных областях страны сухо, переменная облачность. Средняя температура будет плавно повышаться и местами будет до +31, на юге – до +33.

19 июня, во вторник, погода будет схожа с предыдущим днем. Влажная жара закрепится. Столбики термометров останутся на отметках +28-30 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в западных областях Украины.

20 июня, в среду, грозовой фронт перекочует на восток Украины. Но температура воздуха от этого не снизится. На остальной территории страны прогнозируют солнечную погоду. Температура воздуха по-прежнему будет высокой – +27-29 на западе страны, в центре и на востоке до +30, на юге до +33.

21 июня, в четверг, грозовой фронт станет "полосой" от запада до востока Украины. А северные и южные регионы страны будут солнечными. Тем не менее, похолодания не предвидится. Все так же по всей территории страны ожидается влажная жара, местами до +30-33 градусов.

Народный прогноз погоды

17 июня – в этот день почитается память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря – к ветру; светлая и желтая – к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовиться к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные".

19 июня – в этот день почитается память преподобного Иллариона Нового. В старину в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно расчитывать на хорошую погоду.

20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота Анкирского. Погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь – зерно будет плохое, тощее.

21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником, поскольку это был день копателей коледезей. Наши предки говорили, что "Стратилат грозами богат" – с этого дня наступает пора летних гроз. Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим. 21-22 июня – день летнего солнцестояниясообщает сайт "Синоптик".