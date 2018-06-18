Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет жарко до +31°C, на западе пройдут грозовые дожди

2018-06-18 11:42 532

Сегодня на западе Украины пройдут сильные дожди с грозами, на остальной части территории страны без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, жара не отступит, столбики термометров сегодня поднимутся до +31°C. 

Так, на западе дневная температура составит от +25°C до +27°C. На севере преимущественно без осадков, только в Житомирской области пройдут дожди. Температура днем составит +26°C...+29°C.

В центральной части страны дожди пройдут в Винницкой области, температура днем +27°C...+29°C.

На востоке будет сухо, воздух прогреется от +26°C до +29°C. На юге также без осадков, днем столбики термометра покажут +27°C...+31°C.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, температура днем +27°C...+29°C. Ночью дышать станет полегче, столбики термометров упадут до+16°C...+18°C.

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