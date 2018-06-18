Мир Коалиция во главе с США нанесла сокрушительный удар по армии диктатора Асада

2018-06-18 13:44 486

Авиация возглавляемой США международной коалиции нанесла в провинции Дейр-Эз-Зор удар по позициям армии Сирии.

"Авиация международной коалиции, возглавляемой США, бомбила позиции наших военных в поселении Аль-Хари к юго-востоку от Абу-Камаль", – сообщает сирийское агентство SANA.

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Отмечается, что жертвами авиаудара стали несколько человек, также имеются раненые.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США приступила ко второй фазе операции на границе Сирии и Ирака против ИГИЛ.

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