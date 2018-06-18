Спорт фото Основной форвард "Динамо" стал десяткой "Шахтера" - Мораес подписал контракт

2018-06-18 14:13 379

Похоже, "горянки" возвращаются к "схеме Луческу", набирают так называемуь бразильскую линию атаки. Покинувший "Динамо" 31-летний бразильский нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с Шахтером.

Известно, что Мораес перешел, как свободный агент, ранее у него истек контракт с "Динамо", который стороны так и не продлили. Новое соглашение рассчитано на два года, в команде Фонсеки он получил номер 10.

Для Шахтера бывший динамовец стал очередным новичком за несколько дней после хавбека Майкона, форварда Фернандо и вратаря Алексея Шевченко.

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Разумеется, фанаты киевского гранда переход знакового форварда к основному сопернику в премьер-лиге не оценили, назвав откровенным предательством.

Слухи о переговорах бразильца с "горняками" ходили еще весной, и "киевляне" даже на некоторое время отстраняли Жуниора от матчей, но он все отрицал и через некоторое время вернулся в состав.

По окончании сезона тренер Александр Хацкевич прямо сказал, что соглашение с ним продлевать не будут.

Напомним, Мораес выступал за Динамо с 2015 года и был важным игроком основного состава. На его счету 34 гола в 85 матчах во всех турнирах (в том числе 12 голов в 30 матчах прошлого сезона).

 

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