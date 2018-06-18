Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на текущей неделе - план работы

2018-06-18 10:14 698

На нынешней пленарной неделе  (19-22 июня) прламенту предстоит рассмотреть законопроекты о Нацбюро финбезопасности, частной детективной деятельности, изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы, назначении судей Конституционного суда.

Вторник 19 июня депутаты начнут работу с блока вопросов культуры. И самый первый - законопроект об определении объектов культуры всемирного наследия и их защите.

Далее много законодательных актов стоят на включение в повестку дня сессии, в том числе проект Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, проект изменений в госбюджет и обозначенный как неотложный проект изменений касательно публичных закупок.

Повторно с предложениями президента планируют рассмотреть закон о частной детективной деятельности.

В плане работы проекты изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО.

Несколько соцвопросов во втором чтении - в частности об усилении соцзащиты военнослужащих, а также некоторых жертв нацистских преследований и политических репрессий.

Рада намерена рассмотреть законопроект о регулировании перевода денег.

В плане работы есть несколько проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

На вечер вторника запланирован неотложный президентский и альтернативные законопроекты о Нацбюро финбезопасности. Напоследок - несколько законодательных актов об обращении с отходами.

 Среда, 20 июня традиционно - день ратификаций. В плане работы ВР на этот день - ратификация финансового соглашения с Северной экологической финансовой корпорацией, а также финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по модернизации “Укрзализныци”.

Депутаты определятся касательно законопроектов о ратификации соглашения с Турцией о взаимной защите инвестиций и с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны. Запланировано рассмотрение еще нескольких законопроектов в первом чтении.

Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

 На четверг 21 июня запланировано достаточно много вопросов. Во втором чтении - проект о соцзащите тех, кто ухаживает за больными детьми.

У депутатов будет возможность принять во втором чтении законопроект о прозрачности в добывающих отраслях. Также во втором чтении планируют рассмотреть проект изменений в Регламент ВР о введении в парламенте электронного документооборота. Кроме того, Рада намерена назначить судей Конституционного суда.

В плане работы - вопрос установления границ Бахмутского, Добропольского, Александровского, Славянского районов Донецкой области и Сватовского и Троицкого районов Луганской области.

Законопроекты о пенитенциарной системе и Дисциплинарном уставе пенитенциарной системы планируют рассмотреть в первом чтении.

В очередной раз в недельный план работы Рады попадают законопроекты об Учреждении бизнес-омбудсмена и о деятельности технологических парков; об идентификации полицейских и нацгвардейцев.

В пятницу, 22 июня традиционно состоится Час вопросов к правительству.

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