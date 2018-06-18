Мир В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших

2018-06-18 11:15 581

В Польше перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами. Два человека погибли и 16 получили ранения.

Как сообщает "Укринформ", автобус двигался в понедельник утром, 18 июня, в направлении города Торунь.

По неизвестным причинам он съехал с дороги в канаву и перевернулся. В результате происшествия два человека погибли и 16 получили травмы.

ДТП произошло в районе населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства центра страны. На месте аварии продолжается спасательная операция, а автодорога № 91 перекрыта для движения.

Пока нет подробной информации о пассажирах и неизвестно, есть ли среди них украинцы.

Еще по теме

фото На велогонке в Бельгии 20 спортсменов на большой скорости влетели в автомобиль

2018-06-18 10:41 643

Стало известно, сколько зарабатывают украинцы в Польше

2018-06-04 21:30 10011

фото Умерла девушка, которую с ребенком сбила машина на Тираспольском шоссе

2018-06-04 13:44 1893

На Крымском мосту произошло первое ДТП — с участием автобуса

2018-06-02 12:00 3906

Еще новости в разделе "Мир"

Коалиция во главе с США нанесла сокрушительный удар по армии диктатора Асада

2018-06-18 13:44 486

В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших

2018-06-18 11:15 581

фото На велогонке в Бельгии 20 спортсменов на большой скорости влетели в автомобиль

2018-06-18 10:41 643

На Японию обрушился мощный тайфун Гаеми

2018-06-16 15:00 2176
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Коалиция во главе с США нанесла сокрушительный удар по армии диктатора Асада 2018-06-18 13:44 486
В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших 2018-06-18 11:15 581
фото На велогонке в Бельгии 20 спортсменов на большой скорости влетели в автомобиль 2018-06-18 10:41 643
На Японию обрушился мощный тайфун Гаеми 2018-06-16 15:00 2176

Лента

15:14 В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось
14:45 Трамп жестко раскритиковал ФБР за передачу информации "лживым СМИ"
фото 14:13 Основной форвард "Динамо" стал десяткой "Шахтера" - Мораес подписал контракт
13:44 Коалиция во главе с США нанесла сокрушительный удар по армии диктатора Асада
13:12 Высший совет правосудия поддержал президентский проект о создании Антикоррупционного суда
фото 12:43 В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом
12:16 Нафтогаз подал апелляцию на решение суда о приостановке взыскания долгов с "Газпрома"
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня будет жарко до +31°C, на западе пройдут грозовые дожди
11:15 В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших
фото 10:41 На велогонке в Бельгии 20 спортсменов на большой скорости влетели в автомобиль