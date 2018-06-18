В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших

В Польше перевернулся туристический автобус с 50 пассажирами. Два человека погибли и 16 получили ранения.
Как сообщает "Укринформ", автобус двигался в понедельник утром, 18 июня, в направлении города Торунь.
По неизвестным причинам он съехал с дороги в канаву и перевернулся. В результате происшествия два человека погибли и 16 получили травмы.
ДТП произошло в районе населенного пункта Константиново Куявско-Поморского воеводства центра страны. На месте аварии продолжается спасательная операция, а автодорога № 91 перекрыта для движения.
Пока нет подробной информации о пассажирах и неизвестно, есть ли среди них украинцы.