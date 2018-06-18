Политика Нафтогаз подал апелляцию на решение суда о приостановке взыскания долгов с "Газпрома"

2018-06-18 12:16 584

Ранее ходатайство "Газпрома" о приостановлении взыскания средств в пользу украинской компании было удовлетворено апелляционным судом Швеции. Незадолго до этого, после победы в Стокгольмском арбитраже руководство "Нафтогаза" на радостях выписало себе премии на 46,3 миллионов долларов, что вызвало большой резонанс в обществе.

Украинский "Нафтогаз" обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству ПАО "Газпром". 

"Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представления в Апелляционный суд являются, как правило, публичными", – сообщил в Facebook коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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Ранее ходатайство "Газпрома" о приостановлении взыскания средств в пользу "Нафтогаза" было удовлетворено апелляционным судом округа Свеа, что в Швеции. Помимо снижения вероятности новых арестов, это решение позволяет обращаться в суды Швейцарии и Нидерландов с целью снять уже наложенные на местные активы "Газпрома" аресты.

Напоминаем, 28 февраля Стокгольмский арбитраж, рассматривая иск "Нафтогаза" к "Газпрому", постановил взыскать с российской компании компенсации в пользу Украины на сумму 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных транзитных объемов газа. 

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В итоге "Газпром" обязали выплатить в пользу "Нафтогаза" 2,56 млрд долл. Руководство Нафтогаза на радостях от победы в суде выписало себе премий на 46,3 миллионов долларов. Это вызвало большой резонанс в обществе. В итоге премьер Гройсман высказался категорически против такого поощрения труда руководства компании.

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