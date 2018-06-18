Украина фото В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом

2018-06-18 12:43 478

В Закарпатской области автомобиль "скорой" помощи попал в аварию в Свалявском районе. ДТП произошло в двух километрах от села Ганьковица.

Как сообщают местные СМИ, водитель не справился с управлением на повороте, на больной скорости слетел с дороги и перевернулся.

"По предварительной информации в карете скорой помощи был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию и еще несколько человек", – говорится в сообщении.

Случайные свидетели ДТП помогали пострадавшим выбраться из автомобиля. На место аварии вызвали полицию и еще одну скорую помощь.

Еще по теме

В Польше перевернулась фура с жидким шоколадом, дорогу залило на 9 километров

2018-05-09 21:30 3429

Москаль против! Губернатор ввел запрет на балаклавы во время массовых мероприятий

2018-03-21 12:43 3218

В ОБСЕ сделали заявление о ситуации на Закарпатье

2018-03-12 20:00 3826

Поджог Общества венгерской культуры Закарпатья признали террористической атакой

2018-03-07 11:42 3741

Еще новости в разделе "Украина"

В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось

2018-06-18 15:14 174

фото В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом

2018-06-18 12:43 478

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет жарко до +31°C, на западе пройдут грозовые дожди

2018-06-18 11:42 529

КАРТА В штабе ООС сообщили, что ситуация на Донбассе уже контролируемая

2018-06-18 09:40 688
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось 2018-06-18 15:14 174
фото В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом 2018-06-18 12:43 478
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня будет жарко до +31°C, на западе пройдут грозовые дожди 2018-06-18 11:42 529
КАРТА В штабе ООС сообщили, что ситуация на Донбассе уже контролируемая 2018-06-18 09:40 688

Лента

15:14 В ООН заявили, что число пыток в украинских СИЗО резко снизилось
14:45 Трамп жестко раскритиковал ФБР за передачу информации "лживым СМИ"
фото 14:13 Основной форвард "Динамо" стал десяткой "Шахтера" - Мораес подписал контракт
13:44 Коалиция во главе с США нанесла сокрушительный удар по армии диктатора Асада
13:12 Высший совет правосудия поддержал президентский проект о создании Антикоррупционного суда
фото 12:43 В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом
12:16 Нафтогаз подал апелляцию на решение суда о приостановке взыскания долгов с "Газпрома"
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня будет жарко до +31°C, на западе пройдут грозовые дожди
11:15 В Польше перевернулся туристический автобус с пассажирами, много пострадавших
фото 10:41 На велогонке в Бельгии 20 спортсменов на большой скорости влетели в автомобиль