В Закарпатской области автомобиль "скорой" помощи попал в аварию в Свалявском районе. ДТП произошло в двух километрах от села Ганьковица.
Как сообщают местные СМИ, водитель не справился с управлением на повороте, на больной скорости слетел с дороги и перевернулся.
"По предварительной информации в карете скорой помощи был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию и еще несколько человек", – говорится в сообщении.
Случайные свидетели ДТП помогали пострадавшим выбраться из автомобиля. На место аварии вызвали полицию и еще одну скорую помощь.