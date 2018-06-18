Украина фото В Закарпатье слетела с дороги и перевернулась "скорая", которая везла пациента с инфарктом

2018-06-18 12:43 478

В Закарпатской области автомобиль "скорой" помощи попал в аварию в Свалявском районе. ДТП произошло в двух километрах от села Ганьковица.

Как сообщают местные СМИ, водитель не справился с управлением на повороте, на больной скорости слетел с дороги и перевернулся.

"По предварительной информации в карете скорой помощи был пациент, которого везли с инфарктом в кардиологию и еще несколько человек", – говорится в сообщении.

Случайные свидетели ДТП помогали пострадавшим выбраться из автомобиля. На место аварии вызвали полицию и еще одну скорую помощь.