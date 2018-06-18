Политика Высший совет правосудия поддержал президентский проект о создании Антикоррупционного суда

2018-06-18 13:12 455

Высший совет правосудия поддержал президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Такое решение приняли во время заседания 18 июня, транслировал официальный канал ВСП.

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона Украины о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал глава ВСП Игорь Бенедисюк.

Решение поддержали единогласно.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде 7 июня 315 голосами народных депутатов.

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Закон предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что до 14 июня 2019 года Антикоррупционный суд должен быть создан.

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Процедурой предусмотрено внесение в Раду президентского законопроекта непосредственно о создании нового суда. 

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