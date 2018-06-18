Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК В Верховной Раде определились с новыми акцизами и штрафами для авто на еврономерах

2018-06-19 08:09 682

Акциз на авто планируют рассчитывать в зависимости от объема двигателя и возраста машины. К примеру для авто с двухлитровым двигателем это будет от 100 евро (за новое) до 500- 1500 евро (старше 5 и 15 лет соответственно). При этом за нарушение таможенных правил хотят ввести штрафы до 170 тысяч гривен и конфискацию машин.

В парламенте зарегистрировали два законопроекта - № 8487 и 8488, - которые должны решить проблему машин на еврономерах.

В частности, документ предусматривает уменьшение размера акцизного налога с авто, отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих экологическому стандарту "евро-5", а также усиление контроля за перемещением и использованием транспорта, зарегистрированного в других государствах. Такие изменения намерены внести в Налоговый и Таможенный кодексы, передает пресс-служба главы профильного комитета Нины Южаниной.

Акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: с бензиновым двигателем – 50 евро, с дизельным двигателем – 75 евро. Для корректировки стоимости намерены ввести коэффициенты - в зависимости от объема двигателя и возраста машины.

Так, сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста. Коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000. Коэффициент возраста - количество полных календарных лет с года, следующего за годом производства авто - и до года ввоза в Украину.

Однако, не все так просто. Тем, кто не воспользуется упрощением и не растаможит авто, придется несладко. Документ предусматривает за нарушение таможенных правил солидные штрафы и конфискацию авто.