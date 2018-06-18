Украина ПриватБанк официально стал частным

2018-06-18 17:30 1194

ПриватБанк перерегистрировали из публичного в частное акционерное общество, сообщает FinClub.

"Реорганизация формы акционерного общества и наименования банка связана с изменениями в законодательстве Украины, которое с начала 2018 года вводит дополнительные требования для публичных акционерных обществ, которым до последнего времени был ПриватБанк, - сообщили в пресс-службе банка. - Форма организации банка как частного акционерного общества наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью".

Стоит отметить, что Приватбанк сменил свое официальное наименование с ПАО КБ "ПриватБанк" на АО КБ "ПриватБанк". Новая редакция устава была зарегистрирована 14 июня.