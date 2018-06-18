Украина Банки начали массово блокировать счета украинцев

2018-06-18 20:30 2907

Украинцам начали блокировать платежные карты. В банках говорят, что это делается для актуализации клиентских данных и борьбы с «дропами». Счета обещают разблокировать, когда клиент предоставит сотруднику банка паспорт и идентификационный код. В свою очередь юристы говорят, что такие действия банка можно оспорить, но в большинстве случаев оно того не стоит. Журналисты выяснили, какие карты проверяют в первую очередь.

Блокируют без предупреждения

Украинцы жалуются, что в один момент неожиданно для себя обнаружили, что их платежная карточка заблокирована. «Вчера мне пришло уведомление о том, что моя карта Укргазбанка заблокирована. Я подумала, что это мошенники, и перезвонила в банк. Но там мне сказали, что карту заблокировал банк, а мне, чтобы продолжить пользоваться счетом или снять деньги, необходимо прийти с документами в отделение. Это при том, что я оформляла карту два месяца назад и никаких сообщений не приходило», — рассказывает

Такая же участь постигла и клиентов Ощадбанка и ПриватБанка. Правда, в случае с «Приватом», клиенты отмечают, что получали извещения с просьбой прийти в банк заранее или отправить скан копии необходимых документов online. Другие же банки вопросом уведомления своих клиентов, видимо, не задавались.

Тем временем в Укргазбанке подтвердили, что действительно начали проверки своих клиентов. Но отмечают, что это не их прихоть, а требование НБУ. «В связи с постановлением №417 мы должны ежегодно проверять данные клиентов. Поэтому, если человек не явится в банк, мы действительно заблокируем его счет», — отметили в Укргазбанке. О том, что идет такая проверка, «Вестям» сообщили еще в нескольких банках.

Борьба с «дропами»

По словам советника президента Ассоциации украинских банков Алексея Куща, требование НБУ о проверке клиентов вступило в силу еще в 2015 году, но сейчас банки начали активнее его выполнять. «Одной из причин, которая заставила финучреждения активно проверять своих клиентов, стала борьба с «дропами» и фейковыми ФЛПами. В последнее время эти явления обрели широкий масштаб», — отмечает Кущ.

«Дропы» — это сленговое опредение людей, которые продают преступным группировкам свои банковские карты (вместе с SIM-картой) и право на их использование. За это, в зависимости от договоренностей, «дропы» получают вознаграждение от 1 тыс. до 2 тыс. грн в месяц. Стоимость самой карты любого украинского банка на черном рынке составляет $100. Такие карты в основном используют наркоторговцы, мошенники и другие лица для большей анонимности своих операций.

Наравне с этим, по словам Куща, в Украине активно продаются «фейковые ФЛП» (физическое лицо предприниматель). «Принцип схемы такой-же, как и с банковскими картами. Человек оформляет на себя ФЛП и пишет доверенность о передаче прав на осуществление всех операций, включая банковский счет», — отмечает Кущ.

«Фейковые ФЛП» в Украине активно используют розничные сети, бутики одежды и другие представители малого и среднего бизнеса для ухода от налогов. Так, например, в одном бутике может быть до пяти POS-терминалов, оформленных на разных людей. А владельцы торговых точек распределяют денежные поступления таким образом, чтобы оборот каждого ФЛП не превышал, например, 1,5 млн грн. (максимальная годовая выручка для ФЛП, который является плательщиком единого налога 2-й группы, ставка единого налога которого не превышает 750 грн в месяц). Сейчас в интернете можно увидеть множество объявлений, где разные фирмы за открытие ФЛП предлагают 1,5 тыс. грн сразу и по 1,5 тыс. грн ежемесячно за предоставление ФЛП в пользование.

Прав ли банк и кто в зоне риска

Как говорит юрист Ростислав Кравец, банки действительно имеют право проверять клиентские данные. Но, по закону, делать они это могут не чаще чем раз в год. «Многие государственные банки, в основном крупные, часто пренебрегают этим и проводят такие проверки против правил, когда им захочется. В такой ситуации можно идти в суд и отстаивать свои права. Но, учитывая сроки, легче прийти в банк и написать заявление о закрытии счета и забрать свои деньги», — отмечает Кравец.

В свою очередь, по словам Куща, наибольшее внимание банки сейчас уделяют тем клиентам, которые ведут себя подозрительно. «В основном мониторинг проводят по тем картам, где сразу же после зачисления средств деньги обналичиваются в банкоматах, при этом по карте нет расчетов в магазинах. Такие карты сразу ставятся на дополнительный контроль, и людей вынуждают чаще проходить идентификацию», — отмечает Кущ.

Еще одной причиной для блокировки карты могут стать «странные» доходы. «Это тоже требование НБУ, согласно которому банк может не только остановить подозрительную операцию по переводу большой суммы средств, но и заблокировать карту», — говорит Кущ. В этой категории под подозрение в первую очередь попадают фрилансеры и те, кто не имеет постоянного места работы.