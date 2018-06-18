Украина Взрыв авто в Киеве: медики рассказали о состоянии пострадавшего мальчика

2018-06-18 20:00 771

 

Врачи продолжают бороться за жизнь мальчика, пострадавшего в результате взрыва в автомобиле "Волга" в Святошинском районе Киева, сообщает 24 канал.

По полученным данным, состояние трех девочек, которые также получили травмы во время взрыва - стабильное средней тяжести, однако мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии.

"Состояние ребенка остается тяжелым, потому что это проникающая травма. Сегодня наблюдается постепенное восстановление сознания. Мы можем констатировать частичный выход из комы. Но о полной стабилизации состояния пока не идет", - рассказал детский нейрохирург Охматдета Андрей Гаркуша.

В то же время заведующий хирургическим отделением Александр Гришин сообщил, что сейчас важнее всего сохранить жизнь ребенку. Также он подчеркнул, что врачи удаляют только опасные для жизни осколки.

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