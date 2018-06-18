Спорт Швеция победила Южную Корею в первом матче Мундиаля в Нижнем Новгороде

2018-06-18 18:00 796

 

В понедельник, 18 июня в Нижнем Новгороде состоялся первый для этого российского города матч ЧМ-2018. На одноименном с названием города 45-тысячном стадионе, Швеция одолела Южную Корею во втором матче группы "F".

Победу скандинавам принес гол Андреаса Гранквиста с пенальти на 65-й минуте игры, передает FootballUA.

Обе команды уже знали, что мексиканцы одолели сборную Германии, поэтому конкуренция за два места-выхода в 1/8 финала - обострилась.

У Швеции не смог принять участие в матче Виктор Линделеф и вместо него вышел Понтус Янссон. Звезда Южной Кореи - Сон Хон Мин ожидаемо занял место в атаке номинальных гостей.

С первых минут сборная Южной Кореи завладела территориальным преимуществом и доставляла сопернику существенные трудности. На исходе пятнадцати минут игры подопечные Янне Андерссона смогли отодвинуть игру от своих ворот. Команда достаточно быстро создала момент, когда Берг оказался первым на мяче и ударом метров с пяти не смог переиграть голкипера сборной Южной Кореи.

Досадный эпизод произошел, когда защитник немецкой "Боруссии Дортмунд" Пак Чу Хо пытался сохранить мяч в пределах поля и получил повреждение. Под занавес тайма шведы активно атаковали, а корейцы надеялись на разящие контратаки.

Впрочем, до перерыва счет так и не изменился. Начало второго тайма прошло под диктовку сборной Швеции, а счет был открыт на 65-й минуте, когда Андреас Гранквист уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Сборная Южной Кореи пыталась найти брешь в обороне противника, но шведы оборонялись грамотно и не давали пространство Сон Хон Мину и Ко. Кроме того, серия замен от обеих команд и вовсе существенно снизила темп игры. Однако в компенсированное время Хван Хи Чхан наносил удар головой из отличной позиции, но в створ ворот не попал. Финальный свисток зафиксировал победу шведов.

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