Мир Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель

2018-06-18 22:00 634

В серии твитов Трамп заявил, что преступность в Германии растет и немецкий народ выступает против политики своего руководства.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев, предупреждая, что жители этой страны "обернутся против" ее руководства. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter.

"Народ Германии поворачивается против своих лидеров, в то время как миграция раскачивает и без того хрупкую берлинскую коалицию. Преступность в Германии высокая. Большая ошибка была сделана по всей Европе - пустить к себе миллион людей, которые так сильно и жестоко изменили их культуру!" - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что США не хотят, "чтобы то, что происходит с иммиграцией в Европе, происходило с нами!".

Напомним, в немецком правительстве продолжается спор относительно политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения миграционного спора.