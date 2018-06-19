Детали Самый востребованный оркестр классической музыки проведет благотворительный концерт

2018-06-19 08:14 533

25 июня 2018 года в 19-00 в театре имени Ивана Франка состоится благотворительный концерт «Чудо» украинского камерного оркестра «Виртуозы Киева». Все вырученные средства пойдут в помощь многодетной семье Ольги Подусовой.

«Виртуозы Киева» – первый независимый камерный оркестр Украины, который сформировался в 2016 году под руководством дирижера Дмитрия Яблонского. Яблонский - почетный дирижер Иерусалимского оркестра, номинант на премию Grammy. Выступает в Карнеги-холле (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Лувр (Париж). «Виртуозы Киева» - номинанты премии «Classical Music Awards 2018» за лучший диск года. Один из самых востребованных коллективов Украины, давший за год более 100 концертов в Украине и гастролировавший в Израиле, Испании, Швейцарии и других странах решил присоединиться к всеукраинской акции в поддержку необычной семьи.

Одесситка Ольга Подусова усыновила 11 детей. Детей, которые считались проблемными и не могли социализироваться в детских домах. Ольга делает чудеса, и в маленькой 41 метровой квартирке в Одессе, эти дети обрели семью. Они социализировались, ходят в школу, играют на музыкальных инструментах и живут полноценной жизнью.

По инициативе и при активном участии блогеров, интернет ресурсов, бизнесменов, коллективов различных предприятий был проведен сбор средств. В результате объединения самых разных, неравнодушных людей было собранно больше полутора миллионов гривен и в селе Раздельное, Одесской области, для Подусовых был приобретен большой дом! В доме был достроен дополнительный этаж и из двухэтажного он превратился в трехэтажный. В настоящее время в доме идет ремонт, для того, чтобы семья, в самое ближайшее время, смогла переехать туда.

И вот теперь, деньги от этого концерта пойдут на нужды по благоустройству дома семьи Подусовых и детской площадки около него!

В программе благотворительного концерта произведения Моцарта, Баха, Чайковского и других выдающихся композиторов, чью музыку мы узнаем с первых нот.

Также в фойе театра пройдет выставка-продажа рисунков детей семьи Подусовых. Все желающие смогут самостоятельно оценить способности ребят и приобрести их работы.

Приходите на концерт. Давайте подарим чудо!

Журналистам будет предоставлена возможность пообщаться с семьей и организаторами благотворительной акции

Купить билеты можно ТУТ.

Реквизиты для оказания помощи: 4283 0899 0045 3658 Подусова Ольга Викторовна (Первый Украинский Международный банк).