Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне конфликта на Донбассе - сводка за сутки

2018-06-19 11:12 387

За минувшие сутки террористы 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских солдат.

Как сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил (ранее АТО), активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного, во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили двое украинских военнослужащих.

На мариупольском направлении, в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, сепаратисты применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", - сказано в сводке.

В результате согласованных действий подразделений Объединенных сил, по данным разведки, уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 сепаратистов ранены.