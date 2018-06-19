Украина ФСБ планировала ликвидировать Авакова, а не Бабченко, - арестованный Борис Герман

2018-06-19 10:43 427

Подозреваемый в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что в списке лиц, которых планировали ликвидировать российские спецслужбы, самого Бабченко не было, но был Александр Аваков, сын главы МВД Арсена Авакова. Об этом он сказал перед судебным заседанием Апелляционного суда Киева.

"В списке был Аваков-младший, а Бабченко там не было", - утверждает Герман.

Также он утверждает, что не является агентом России, а люди из контрразведки, в которой он якобы работал, на него и адвокатов после задержания "не выходили", - сообщает "Укринформ".

По словам Германа, контрразведка СБУ сотрудничала с ним на основе устной договоренности, а его позывной был "Герб".

 Напомним, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко. Подозреваемый по указанному делу был задержан 30 мая после проведения Службой безопасности Украины инсценировки смерти журналиста. Изначально в спецслужбе имя задержанного не сообщали - называли условно "гражданин Г."

По информации ведомства, с ним связались представители российских спецслужб и за денежное вознаграждение предложили помочь организовать "серию террористических атак на территории Украины", на что "гражданин Г." согласился и подыскал исполнителя для первого такого преступления - убийства Бабченко. Так называемый киллер сразу сообщил о предстоявшем покушении на журналиста в правоохранительные органы. На данный момент он проходит по делу как свидетель.

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