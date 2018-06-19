Политика Порошенко внес в Раду законопроект об Антикорсуде - что парламент рассмотрит сегодня

2018-06-19 10:11 446

Сегодня в Верховной Раде Украины стартует пленарная неделя. Президент Украины внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Украины. Этот документ Порошенко определил как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

"Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины "О создании Высшего антикоррупционного суда", – говорится в сообщении пресс-службы.

Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, закона "О Высшем антикоррупционном суде" и закона "О судоустройстве и статусе судей" для начала деятельности Антикорсуда.

Депутаты начнут работу в зале под куполом с блока вопросов культуры. Первый законопроект об определении объектов культуры всемирного наследия и их защите.

Далее много законодательных актов стоят на включение в повестку дня сессии, в том числе проект Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы, проект изменений в госбюджет и обозначенный как неотложный проект изменений касательно публичных закупок.

Повторно с предложениями президента планируют рассмотреть закон о частной детективной деятельности.

В плане работы проекты изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о распространении на ООС льгот, установленных на время проведения АТО.

Несколько соцвопросов во втором чтении - в частности об усилении соцзащиты военнослужащих, а также некоторых жертв нацистских преследований и политических репрессий.

Рада намерена рассмотреть законопроект о регулировании перевода денег.

В плане работы есть несколько проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

На вечер запланирован неотложный президентский и альтернативные законопроекты о Нацбюро финбезопасности. Напоследок - несколько законодательных актов об обращении с отходами.

 

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