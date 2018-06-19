Политика В ООН зафиксировали рекордное количество беженцев в истории человечества

2018-06-20 08:10 382

Как сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, это рекордное количество беженцев в истории. Напомним, в прошлом году в мире насчитывалось более 68,5 млн беженцев, половина из них – дети.

Глобальные показатели беженцев в пятый раз подряд возросли до рекордного уровня. Их количество за год увеличилось на 3,1 млн. При этом большая часть беженцев – 40 млн – являлись внутренне перемещенными лицами, то есть остались в своих странах.

Больше всего среди беженцев граждан Сирии, Афганистана, Южного Судана, Мьянмы и Сомали. При этом 85% всех беженцев в мире проживают в странах с низким или средним уровнем доходов на душу населения, в частности, в Уганде, Ливане, Пакистане и других.

Напомним, ранее в ООН призвали страны активизировать прием мигрантов. Так в начале нынешнего года в третьи страны необходимо было переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки.