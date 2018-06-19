Политика Протестующие афганцы прорвали оцепление Рады - охрана блокировала все входы

2018-06-19 12:13 247

В правительственном квартале столицы снова неспокойно. Возле центрального входа в здание Верховной Рады проходят акции шахтеров, чернобыльцев и ветеранов войны в Афганистане. Около парламента уже отмечены столкновения между протестующими афганцами и полицией.

Как сообщают очевидцы, афганцам удалось прорвать оцепление полиции на площади перед парламентом и прорваться непосредственно к зданию Рады. Сейчас они находятся под окнами парламента.

Известно, что протестующие применили против правоохранителей дубинки и слезоточивый газ.

В связи с этим перекрыты все входы и выходы в здание Верховной Рады - туда никого не пускают и не выпускают.

По данным"Интерфакс-Украина", на лестнице парламента в настоящее время происходят стычки, полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

Основное требование протестующих афганцев - приравнять их льготы к льготам участников боевых боевых действий.

Напомним, сегодня с самого утра в правительственном квартале Киева затруднено движение транспорта из-за митинга.

"Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.