Политика Пентагон подтвердил сворачивание военных учений на Корейском полуострове

2018-06-19 15:45 535

Южная Корея и США решили приостановить совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

"Южная Корея и США решили приостановить все мероприятия по планированию Ulchi Freedom Guardian, оборонительные учения планировалось провести в августе", − говорится в сообщении южнокорейского минобороны .

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В Пентагоне подтвердили приостановку оборонительных учений в августе и добавили, что прорабатывают "дополнительные действия", а по другим учениям, запланированным на более поздние сроки, решений пока не принято.

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"Позже на этой неделе состоится встреча министра обороны, государственного секретаря и советника по национальной безопасности по этому вопросу. Никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова это не имеет", − подчеркнула представитель Пентагона Дана Уайт.

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