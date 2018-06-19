Спорт Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо"

2018-06-20 09:40 579

Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо". Официальный сайт столичного гранда сообщает, что подготовка к началу сезона традиционно для футболистов начинается с полного медицинского осмотра, который динамовцы каждые полгода проходят в столичной клинике «Борис» на Позняках.

Первыми медицинский центр посетили молодые игроки: Евгений Смирный, Назарий Русин, Владимир Маханьков, Ахмед Алибеков, Александр Андриевский, который вернулся из аренды в «Заре», и Богдан Михайличенко, который восстанавливается после травмы, а также более опытные Максим Коваль, Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко и Дмитрий Хлёбас. Отметим, что Богдан Леднев прошел медобследование вчера вместе с молодежной командой.

Сегодня медицинское обследование ждет еще семерых игроков «Динамо» - Денис Бойко, Георгий Бущан, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Николай Морозюк, Владимир Шепелев и Папа Гуйе.

Что касается легионеров, в эти дни задействованы в составе своих национальных сборных, то они вместе с капитаном команды Сергеем Сидорчуком пройдут медобследование позже, непосредственно перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Австрию. Что касается новичка «Динамо» Че Че, то он прошел медобследование при подписании контракта, поэтому необходимости в повторных медицинских мероприятиях нет.

НАША СПРАВКА:

Вырос в семье директора школы. Начинал играть в футбол в 6 лет, посещая футбольный кружок при школе. В 1999 году поступил в футбольную школу клуба «Дуан» (Дакар). В начале профессиональной карьеры тренеры использовали его на разных позициях, в том числе нападающего и полузащитника. Выступал в клубах: «Дуан» (Дакар) (1999—2004), «Волынь» (Луцк) (2005).

В «Металлисте» начал как опорный полузащитник, но со временем укрепился на позиции центрального защитника. Является одним из лучших защитников чемпионата Украины.

По итогам 2008 года был признан болельщиками Украины как лучший легионер чемпионата Украины.

В августе 2010 года главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что хотел бы ввести Папа в состав своей команды, а сам Папа отказался выступать за Сенегал и осталось только оформить ему украинское гражданство, что, по мнению Маркевича, — «вопрос времени». Летом 2016 года подписал контракт с клубом «Ростов». Зимой 2017 покинул клуб.