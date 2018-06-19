Политика В Кремле намекнули, как можно освободить Сенцова

2018-06-19 17:30 581

 

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о помиловании, общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обращение деятелей искусства к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова, сообщает ТАСС.

«Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации», — отметил он. По его словам, для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Он уточнил, что в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства.

На сайте радиостанции Эхо Москвы опубликовано обращение к Путину с просьбой помиловать Олега Сенцова. Обращение подписали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

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